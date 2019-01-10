На руднике в Башкирии пострадал шахтер

Трудовая инспекция расследует несчастный случай, произошедший с одним из шахтеров компании "Бурибаевский ГОК" в Октябрьском подземном руднике ствола "Эксплуатационный" 8 января 2019 года, передает портал ToDay News Ufa. Рабочий производил бурение выпускной воронки на глубине 350 метров, когда в передней части забоя произошло отслоение.
Мужчина получил закрытый перелом позвонка, перелом пяточных костей, травматическую ампутацию и ушиб пальцев правой кисти. Он находится в больнице.
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