Сотрудники "Пятерочки" заперли подростка в морозильной камере

Сотрудники магазина "Пятерочка" заподозрили подростка в воровстве и до прибытия полиции заперли его в морозильной камере, передает URA.Ru. Перед заключением они разрешили юноше сделать один звонок. Он связался с братом. При этом мать подростка продавцы в магазин не впускали до тех пор, пока она ни вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов факта кражи не выявили. Теперь по факту произошедшего проводится проверка.
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