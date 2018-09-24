Семья с двумя детьми чудом спаслась из горящего дома

В одном из сел Башкирии рано утром загорелся частный дом. Как пишет ToDay News Ufa, глава семьи заметил огонь и успел вывести двоих детей, его жена выпрыгнула в окно. Однако покинуть двор они не смогли – дорогу преградил горящий забор.
Из огненной ловушки семью вывели спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Супруга хозяина дома и их 15-летняя дочь получили ожоги.
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