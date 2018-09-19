Орлова обратилась к избирателям перед вторым туром выборов

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова выступила с обращением к жителям региона в преддверии второго тура выборов. Она примет в нем участие вместе с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным.

Политик записала специальное видеообращение к жителям, в котором объяснилась с людьми. Светлана Орлова обратилась к людям не как губернатор, а как простой человек.

Глава региона сказала, что не ожидала результатов первого тура выборов и попыталась ответить на вопрос – почему ей не удалось достучаться до жителей области?

"Значит, что-то сама сделала не так, где-то не доглядела, была уверена, что делаю правильно, но теперь понимаю, что одних лишь финансовых, экономических, производственных изменений, даже самых позитивных, недостаточно", – сказала Орлова.

Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области, а это все вы – жители.

Действующий губернатор признала, что за большими проектами перестали замечать и слышать людей.

Светлана Орлова предложила запустить новый проект "Народное решение", цель которого вовлечение жителей в решение проблем региона.

Мы будем работать по-новому и для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди, и таких достойных, честных, профессиональных людей в нашей области очень много.

Во Владимирской области 23 сентября пройдет второй тур выборов губернатора. В первом туре, состоявшимся в единый день голосования 9 сентября, не удалось выявить победителя. Кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова набрала 36,42% голосов, обогнав Владимира Сипягина от ЛДПР, заручившегося поддержкой 31,19% избирателей.