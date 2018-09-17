В Ростове поймали серийного насильника

В Ростове-на-Дону будут судить уроженца Амурской области, который изнасиловал несколько несовершеннолетних. Злоумышленнику грозит 15 лет колонии.
Сначала 25-летний мужчина напал на 16-летнюю девушку и изнасиловал. После этого фигурант совершил подобное преступление в отношении 17-летней школьницы. Через месяц его задержали. В ходе расследования выяснилось, что мужчина совершил еще два изнасилования и одну попытку изнасиловать. Сейчас он находится под стражей, передает rostovgazeta.ru.
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