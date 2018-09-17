Житель Башкирии задушил младшего брата во сне

Утром 14 сентября в одном из домов деревни Гарейка Балтачевского района Башкирии было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, передает портал ToDay News Ufa. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Следствие установило, что в ночь на 14 сентября между нетрезвым мужчиной и его 55-летним братом произошел конфликт, переросший в драку. Потерпевший избил родственника и лег спать, а позже тот задушил его шнурком.
Расследование уголовного дела продолжается. С учетом состояния здоровья подозреваемый находится под домашним арестом.
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