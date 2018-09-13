В Удмуртии в результате пожара погибли люди

В Сарапуле произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.
Жильцы дома почувствовали задымление, после чего вышли в подъезд и обнаружили там сильно пьяного хозяина одной из квартир. После тушения в квартире нашли два трупа. В настоящий момент опрашиваются жильцы дома, а также принимаются меры к установлению личности погибших и причины ЧП, передает udm-info.ru.
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