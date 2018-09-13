В тюменских лесах пропали 10 грибников

В тюменских лесах в один день пропали сразу десять грибников. Поиски велись в прилегающих деревнях и поселках.

В МЧС пояснили, что исчезновение грибников не является чем-то из ряда вон выходящим. Люди заходят далеко в лес, теряются и звонят спасателям. Через некоторое время большинство из них сами находят дорогу. Девять из десяти грибников удалось найти. Еще одну женщину вывели из леса позднее, передает nashgorod.ru.