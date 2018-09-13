В Уфе сгорел крупнейший гипермаркет

13 сентября на пульт диспетчера главного управления МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании в строительном гипермаркете "Максидом" в Уфе. Горел трехэтажный магазин.

На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. По прибытии выяснилось, что горит фасад здания. Сотрудники экстренных служб не допустили распространения огня и ликвидировали его, передает сайт "Комсомольская правда".