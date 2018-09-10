Российского журналиста нашли мертвым в реке

В Татарстана в реке нашли тело журналиста Егора Орлова. Как пишет inkazan.ru, мужчина пропал 7 сентября по пути на работу. Спустя три дня иномарку журналиста обнаружили в лесополосе в Елабужском районе. Позже тело 30-летнего мужчины извлекли реки.

Егор Орлов некоторое время работал ведущим на челнинском РЕН-ТВ. После увольнения он устроился в детский технопарк "Квантроиум".