Пьяный омич пытался взорвать пятиэтажку

В Омске один из жильцов пятиэтажки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грозился взорвать дом. Мужчина открыл вентили газовой плиты и позвонил в МЧС, рассказав о своем намерении, передает gorod55.ru.
Сотрудникам МЧС удалось отговорить злоумышленника приводить в действие свой план. Сейчас с мужчиной работают правоохранители.
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