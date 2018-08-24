На территории автотранспортного предприятия ПОПАТ возле торгового центра "Восточный" на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле сгорел автобус, передает портал tagilcity.ru. Очевидцы рассказали, что на территории, где произошло возгорание, находится отстойник для старых автомобилей. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.