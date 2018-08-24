Под Ростовом сгорел склад

В ночь на 24 августа на складе резинотехнических изделий на Западной улице в хуторе Ленина Ростовской области произошел пожар, передает портал rostovgazeta.ru. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Огонь полыхал больше шести часов. На его ликвидации были задействованы свыше 40 человек и 12 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.