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В Удмуртии двухмесячная девочка съела три ложки кофе и умерла

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В Удмуртии из-за острого отравления кофеином умерла двухмесячная девочка. Как пишет udm-info.ru, мать вышла в огород и оставила старшую дочь приглядывать за младенцем.

Женщина наказала девочке сразу сообщить, если ребенок заплачет. Однако та решила, что справится с младенцем самостоятельно, и положила малышке в рот печенье, а затем всыпала три ложки растворимого кофе. Когда мать вернулась в дом, ребенок уже скончался.

24 августа 2018, 12:14

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