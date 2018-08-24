В Удмуртии двухмесячная девочка съела три ложки кофе и умерла

В Удмуртии из-за острого отравления кофеином умерла двухмесячная девочка. Как пишет udm-info.ru, мать вышла в огород и оставила старшую дочь приглядывать за младенцем.
Женщина наказала девочке сразу сообщить, если ребенок заплачет. Однако та решила, что справится с младенцем самостоятельно, и положила малышке в рот печенье, а затем всыпала три ложки растворимого кофе. Когда мать вернулась в дом, ребенок уже скончался.
В родстве с актером не состоит
Телеведущая порадовала поклонников новым снимком дочери
Наталья вместе с мужем отдыхает в Шри-Ланке
Прибалтийские каникулы Примадонны подошли к концу