Житель Башкирии заживо сжег свою семью

В Башкирии будут судить 24-летнего жителя города Белорецк, обвиняемого в убийстве своей семьи, передает портал mkset.ru. По версии следствия, молодой человек после очередной ссоры поджег дом, в котором спали четверо его родственников. Трое из них погибли в огне, одному удалось спастись. Молодой человек частично признал свою вину.