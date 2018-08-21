На заводе под Ростовом рабочий сломал позвоночник

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области рабочий во время проверки состояния запорной арматуры упал с высоты более трех метров на бетонный пол, передает портал rostovgazeta.ru. У пострадавшего зафиксированы переломы ребер и позвонков. Причиной произошедшего назвали неудовлетворительную организацию работ. Сотрудник завода поднялся на высоту без соответствующего задания и оформления наряда-допуска. Также работодатель не обеспечил контроль за соблюдением требований инструкции по охране труда. В результате завод получил штраф в размере 60 тысяч рублей, а трое должностных лиц – по 20 тысяч рублей каждый.

