"Единая Россия" широко отметит День флага

"Единая Россия" проведет в День флага флэш-мобы и концерты. Активисты партии и "Молодой Гвардии" в регионах традиционно будут раздавать ленточки в виде российского триколора.

Акции пройдут в городах Алтайского края, Амурской области, Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской и других областях и республиках страны.

В нескольких регионах намечено проведение автопробегов: автомобили выстроятся по цветам российского флага. На Чукотке, в Тюмени, Тульской, Омской, Мурманской, Московской и Томской областях, Удмуртии, Карелии и Крыму будут открыты тематические и информационные площадки, на которых активисты раздадут информационные буклеты, расскажут историю Дня флага, а также предложат участникам праздника ответить на вопросы викторин и стать участниками творческих мастер-классов.

"День флага лежит в основе патриотического воспитания молодежи, символизируя важность почтительного отношения к истории страны", – отметил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Триколор – это часть нашего национального кода, неотъемлемый символ, в котором заложены великие свершения и устремление в будущее.





День государственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России. Он появился в нашей новейшей истории в 1994 году и с тех пор отмечается 22 августа. Праздник посвящен возрождённому флагу России – национальному триколору.