Почти половину аттракционов в Крыму признали опасными

Гостехнадзор Республики Крым провел несколько рейдов по приморским городам полуострова. Выяснилось, что практически каждый второй аттракцион в прибрежной зоне является опасным.

У многих предпринимателей, которые предлагают отдыхающим с детьми развлечения за скромную плату, не было разрешающих документов. По статистике, хуже всего дела обстоят в Алуште. Репортаж с места событий публикует Пятый канал.