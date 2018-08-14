Российский альпинист погиб во время перевала

В Киргизии трагически погиб альпинист из Екатеринбурга. Мужчина попал под камнепад.

По имеющейся информации, альпинист замыкал группу при переходе через перевал Южный Гаджир, передает tagilcity.ru. Сообщается, что в этот момент неожиданно начался камнепад. Экстремал предупредил товарищей об опасности, при этом он сам не успел пройти через опасный промежуток. Альпинисту было всего 32 года. Родственники погибшего пообещали дать более подробную информацию о происшествии позже.