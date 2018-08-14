Россияне в ужасе из-за страшного пожара

Пожарные ликвидируют возгорание, которое возникло на заброшенном заводе в Астраханской области. Сообщается, что пламя охватило уже более 500 квадратных метров здания.

Для устранения пожара были задействованы 43 человека личного состава МЧС, а также 12 единиц специальной техники. Очевидцы рассказали, в данный момент огонь стремительно распространяется. Есть вероятность, что пламя переберется с завода на жилые дома, передает Пятый канал.