Молния устроила пожар в коттедже в Удмуртии

Кровля частного дома в коттеджном поселке "Радуга" Завьяловского района Удмуртии загорелась от удара молнии, передает портал udm-info.ru. К тушению были привлечены пять единиц техники и десять человек. В результате возгорание было ликвидировано. Оно успело повредить 121 квадратный метр кровли. Само здание осталось цело.
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