Пьяный тагильчанин напал на вагоновожатую трамвая

В Нижнем Тагиле пьяный пассажир трамвая утром в четверг, 5 июля, устроил дебош. Мужчина зашел в вагон и попытался проникнуть в кабину к вагоновожатой.
Женщина не растерялась и вытолкала его из трамвая. Хулиган пытался устроить драку с вагоновожатой, но потерпел фиаско, так как был слишком пьян, передает tagilcity.ru.
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