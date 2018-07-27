В Башкирии при столкновении автомобиля и двух лошадей погибли люди

В Башкирии на 72-м километре автотрассы Малояз – Ункурда иномарка протаранила двух лошадей. После столкновения с животными машина улетела в кювет, сообщает ToDay News Ufa.

В результате ДТП 26-летняя жительница Свердловской области и 33-летний житель Самарской области погибли на месте, два человека госпитализированы. О состоянии лошадей ничего не известно.





