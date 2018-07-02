Град убил пенсионера во время семейного праздника

В станице Батуринской Тимашевского района Краснодарского края под навесом в собственном саду отмечали семейный праздник 79-летний мужчина и его супруга. Внезапно погода испортилась – посыпался крупный град.
Пара не решилась бежать до дома, предпочтя переждать непогоду под навесом. Однако конструкция не выдержала ударов стихии и рухнула на пенсионеров. Мужчина скончался на месте, передает EG.ru. Женщина доставлена в больницу.
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