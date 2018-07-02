Главу наркоклиники обвинили в похищении людей

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 31-летнего нижегородца, который обвиняется в похищении людей, передает портал newsnn.ru. Согласно версии обвинения, мужчина, будучи руководителем реабилитационного центра для нарко– и алкозависимых лиц, похитил и удерживал в своем центре двух жителей города.
За это он получил от родственников похищенных 13 тысяч рублей. Однако те удалось обратиться за помощью в полицию.
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