Житель Казани с ножом напал на полицейского

В Казани жильцы одного из домов пожаловались на хулигана, буянившего в подъезде. На вызов прибыли полицейские и попросили дебошира предъявить документы. Тот нахамил стражам порядка – завязалась перепалка, сообщает inkazan.ru.
Злоумышленник избил правоохранителя пакетом, внутри которого был нож, и нанес ему травму головы. Дебошира доставили в отдел полиции.
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