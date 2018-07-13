Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт

В Волгоградской области недалеко от села Пески погиб 27-летний слесарь предприятия электросетей. Трагедия произошла, когда мужчина участвовал в работах по замене опор линии электропередачи, передает novostivolgograda.ru.

По предварительным данным, во время транспортировки новой конструкции произошло вакуумное замыкание между стрелой трактора и проводами высоковольтной линии. Слесарь прикоснулся к трактору и получил разряд тока в 100 тысяч вольт.