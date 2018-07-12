Свердловчан кормили хлебом с плесенью

В Красноуральске на хлебопекарне нашли грязь, а также плесень на стенах и потолке. Кроме того, в здании предприятия живут птицы и тараканы, передает tagilcity.ru.
На антисанитарию пожаловались местные жители. После проверки прокуратуры и Роспотребнадзора было решено закрыть пекарню на 30 суток.
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