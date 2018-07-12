Жительница Башкирии притворилась больной раком и выклянчила у друга 460 тысяч рублей

В Башкирии 32-летняя женщина прикинулась больной раком и обманула друга из соцсети. По данным суда, три года назад она в интернете познакомилась с жителем региона, представившись вымышленным именем. Через нескольких месяцев общения она пожаловалась мужчине, что смертельно больна. Якобы у нее диагностировали рак, передает mkset.ru.

Мужчина расчувствовался и отправил на лечение подруге из соцсети 460 тысяч рублей. Когда он хотел навестить "больную", женщина отказывалась от встреч, а через некоторое время и вовсе перестала выходить на связь. Тогда-то мужчина и понял, что его обманули.