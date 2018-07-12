Стая волков держит омичей в страхе

Одну из деревень Омской области держат в страхе волки. Хищники нападают на овец, передает gorod55.ru.
По словам специалистов, волки летом собираются в стаи, чтобы упростить процесс охоты. Скорее всего, нападения на овец вызваны тем, что волчица учила щенят охоте в стае. Между тем в регионе принято решение регулировать численность волков, чтобы избежать ущерба народному хозяйству.
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