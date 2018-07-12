Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии группа альпинистов попала под камнепад. Инцидент произошел ночью на высоте 3,9 тысячи метров, передает FlashNord.
Во время камнепада команда потеряла из виду одного участника группы. Позже спасатели нашли мужчину мертвым.
Известно, что скалолазы приехали в местный альпинистский лагерь из Санкт-Петербурга. О своих планах уйти в горы спортсмены не сообщили в МЧС.
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