В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой

На одной из улиц Тюмени произошел странный конфликт между таксистом и пешеходом. Водитель вышел из своей машины с бейсбольной битой и набросился на мужчину, выгуливавшего собаку, передает nashgorod.ru.
Таксист ударил пешехода битой по голове и избил собаку. От удара мужчина потерял сознание, его увезли на скорой. Пес, пытавшийся защитить хозяина, также получил серьезные травмы.
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