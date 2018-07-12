Житель Удмуртии избил отца и бросил в подполье умирать

В Удмуртии 36-летний мужчина во время пьянки поссорился с отцом. В порыве гнева он избил ногами и руками родителя, а затем столкнул в подполье. Когда пострадавший пришел в сознание, он позвонил в полицию, передает udm-info.ru.
Правоохранители вытащили потерпевшего из подполья и передали врачам скорой помощи. Однако по дороге в больницу мужчина скончался.
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