Уфимец два года шпионил за своей бывшей через жучок в машине

Увлекающийся радиотехникой 41-летний уфимец собрал в домашних условиях жучок и установил его на автомобиль своей бывшей возлюбленной. Устройство бесперебойно работало в течение двух лет. Все это время мужчина получал на свою электронную почту полный отчет о передвижениях девушки, передает mkset.ru.
стал часто появляться в тех местах, где была и она. Уфимка отогнала автомобиль в автосервис на проверку, там механики и обнаружили жучок.
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