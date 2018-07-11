В Удмуртии чудом спасли тонущего ребенка

В Сарапуле 14 -летний мальчик решил удивить друзей и едва не утонул. Компания подростков отдыхала на песчаном берегу Камы. Один из детей бросился в воду, желая показать отличные навыки плавания и заплыл далеко от берега, передает udm-info.ru.
Однако вернуться обратно самостоятельно подросток не смог. Мальчик начал тонуть, течением его унесло в судоходную зону. На помощь пришли спасатели. Ребенка удалось вынуть из реки живым.
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