На берегу Клязьмы молния убила туристку

Во Владимирской области на берегу реки Клязьмы молния убила девушку. Как рассказали друзья погибшей, компания отдыхала у реки, когда начался дождь.
Молодые люди спрятались от непогоды под деревом. Один из ударов молнии попал в палатку, а следующий – в место рядом с туристкой. Девушка потеряла сознание. К приезду скорой она скончалась, передает tagilcity.ru.
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