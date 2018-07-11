Под Тюменью пес искусал четырехлетнего мальчика

Под Тюменью на четырехлетнего мальчика напала соседская собака. Животное вцепилось ребенку в руку, передает nashgorod.ru.
Пес искусал малыша до крови. Родители отбили мальчика у собаки и отвезли в больницу. Медики обработали травму и отпустили ребенка домой. По словам медиков, раны несерьезные и заживут в скором времени без последствий для здоровья.
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