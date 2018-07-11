56-летний омич зарезал бывшего мужа своей сожительницы

Трагедия разыгралась в деревне Таволжанка Калачинского района Омской области. По данным следствия, в дом к 56-летнему мужчине приехал бывший муж его сожительницы, передает gorod55.ru.
Между мужчинами произошел конфликт, а потом завязалась драка. Незваный гость ударил хозяина дома штакетиной от забора. Последний схватил нож и нанес сопернику удар в сердце, оказавшийся смертельным.
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