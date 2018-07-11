В Нижнем Новгороде молодожены разбились в ДТП

На одной из улиц Нижнего Новгорода автомобиль с молодоженами попал в массовое ДТП. В результате автоаварии невеста получила серьезные травмы и вместо ресторана была доставлена в больницу, передает newsnn.ru.
По предварительным данным, машина, в которой находились новобрачные, врезалась в припаркованные на дороге автомобили. В результате три авто – Hyundai Sonata, Opel и "Волга" – получили повреждения.
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