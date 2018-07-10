В Башкирии 12 детей попали в ловушку из-за поднявшейся воды

Спасатели помогли группе из 12 юных туристов, оказавшихся в ловушке у водопада Атыш в Белорецком районе Башкирии, сообщает портал mkset.ru. Дети приехали из Уфы и не зарегистрировали свою группу. Чтобы добраться до водопада, они пересекли вброд реку Инзер. Через пару дней они хотели отправиться обратно тем же путем, однако из-за проливных дождей вода в реке поднялась.

Обратиться за помощью дети не смогли из-за отсутствия сотовой связи. В результате группе взрослых туристов с трудом удалось преодолеть водную преграду – они-то и вызвали экстренные службы. Спасатели на катамаране переправили детей на другой берег. В результате произошедшего никто не пострадал.