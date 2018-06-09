Второклассник упал с турника и умер

В Башкирии в школьном лагере скончался восьмилетний ребенок. Трагедия произошла в Кумертау, пишет mkset.ru.

Как рассказали очевидцы, мальчик висел на турнике на спортивной площадке и внезапно упал. Персонал вызвал скорую помощь, однако медикам не удалось спасти ребенка. Мальчик скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем.