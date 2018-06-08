Ребенка-инвалида лишили льгот из-за отсутствия удостоверения ветерана войны

Красноярский блогер и поэт Владимир Полухин рассказал о том, что его ребенка-инвалида не пропустили в очереди к врачу из-за того, что льготы на таких людей не распространяются. Как сообщает newizv.ru, инцидент произошел, когда Полухин привез сына Кирилла в поликлинику к хирургу.



"Там очередь – человек 15. Намекаю, что надо бы ребенка-инвалида пропустить пораньше. Очередь резко сплотилась – типа ваши проблемы", – рассказал он. После этого он обратился регистратуру, где объяснил суть проблемы. На что ему был дан ответ, что законодательство изменилось, и право проходить без очереди сейчас только у ветеранов ВОВ.