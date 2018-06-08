Живодеры в Тюмени засунули кошке чупа-чупс в задний проход

В Тюмени злоумышленники
поиздевались над кошкой, которая жила в подъезде одного из жилых домов. Как
сообщает nashgorod.ru, живодеры засунули в задний проход животного чупа-чупс.
Зоозащитники оказали помощь кошке и разместили ее у одной из активисток. По ее словам, это не особо помогло – животное всю ночь плакало и не могло есть. На следующий день кошку отвезли к ветеринару на обследование. В дальнейшем ей постараются найти новых хозяев.
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