Казах попытался ввезти в Тюмень 21 тонну насваяв

В Тюмени суд
оштрафовал мужчину за незаконный провоз насвая с территории
Казахстана, сообщает nashgorod.ru. В марте пограничники остановили грузовик, в
котором нашли коробки с табачными изделиями, хотя в сопроводительных документах
было указано, что это фасоль. Общий вес товара составил 21 тонну.
В качестве наказания весь груз конфисковали и отправят на утилизацию. Водитель оштрафован на тысячу рублей. Стоимость же перевозимого им насвая оценивается в 10 миллионов рублей.
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