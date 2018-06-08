Жительница Екатеринбурга избила полицейского пельменями

Пять лет
тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга, которая ударила полицейского пачкой замороженных
пельменей. Сотруднику полиции пришлось обратиться за медицинской помощью.
Как сообщает tagilcity.ru, женщину доставили в отделение полиции после того, как уличили в краже бутылки коньяка. Она оплатила только пельмени, на алкоголь денег не хватило, поэтому дама и решилась на преступление.
В отделении у подозреваемой возник конфликт с помощником оперативного дежурного. Мужчина сделал 39-летней женщине замечание, на что она ответила ему ударом по голове двухкилограммовым пакетом с пельменями. Полицейский, почувствовав сильную боль, обратился к медикам.
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