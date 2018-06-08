Омский студент умер на уроке физкультуры

В Сибирском
профессиональном колледже Омска на уроке физкультуры умер 18-летний студент.
Как сообщает gorod55.ru, юноше стало плохо во время игры в волейбол. По словам
сверстников, особых физических нагрузок на уроке не было. Сам парень ранее
никогда не жаловался на состояние здоровья.
По предварительным данным, причина смерти – острая сердечная недостаточность. Возбуждено уголовное дело.
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