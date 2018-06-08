Плеснувшего кислотой в лицо девушке отправили в тюрьму на 14 лет

Суд вынес приговор 22-летнему злоумышленнику, который плеснул кислотой в лицо 17-летней знакомой. До нападения он долго преследовал девушку, которая отказывалась общаться. Ее родителям парень обещал прекратить делать это за 1,35 миллиона рублей. В итоге 25 ноября 2016 года в подмосковных Мытищах он плеснул в несчастную кислотой. Девушка получила ожоги лица и кистей рук.

Молодой человек признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, угрозе убийством, вымогательстве и клевете, передает РИА Новости. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.