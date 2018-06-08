В Башкирии ветерана ВОВ выселяют из квартиры

Верховный суд Башкирии отказал пожилой жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы. Для нее это означает выселение из квартиры вместе с матерью – ветераном Великой Отечественной войны, передает mkset.ru. Эта история началась, когда некие консультанты в местном торговом центре предложили пенсионерке сыграть на бирже, для чего даже помогли оформить кредит под залог недвижимости. Одновременно с этим женщина, сама того не зная, подписала договор купли-продажи квартиры. Она уверена, что стала жертвой мошенников, однако доказать это так и не смогла. Освободить жилплощадь в пользу местного предпринимателя они должны в ближайшие две недели.

