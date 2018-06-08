В Татарстане мужчина сгорел в собственном доме

В селе Чутеево Кайбицкого района Республики Татарстан загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров, передает inkazan.ru. Огонь перекинулся на баню и сарай.
При разборе завалов спасатели обнаружили в спальне обгоревшее тело мужчины. По предварительным данным, это 33-летний хозяин дома. Причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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