Десятки разбитых вагонов: в Ростове сняли жуткое видео

На окраине Ростова-на-Дону есть настоящее кладбище поездов, передает портал rostovgazeta.ru. Частично огороженную территорию охраняют один сторож и несколько собак. Впрочем, часть разбитых вагонов – за пределами закрытой зоны, так что их можно без проблем рассмотреть в подробностях.
Журналисты сняли кладбище поездов на видео. Несмотря на бодрую музыку, идущую фоном, и солнечный свет, вид составов, уничтоженных временем, оставляет жутковатое впечатление.
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